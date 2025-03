Vinícius Júnior quer salário maior que o de Mbappé, aponta jornal espanhol

O atacante Vinícius Júnior abriu conversas de renovação contratual com o Real Madrid. Contudo, o jornal espanhol As aponta que o brasileiro quer um salário superior ao de Mbappé. Atualmente, os dois jogadores ganham o mesmo valor no clube merengue.

Vini Jr. já expressou seu desejo de continuar no Real Madrid e deseja estender seu vínculo, que é válido até 2027. Entretanto, o atacante brasileiro recebeu uma oferta do futebol árabe, onde receberia 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,25 bilhões) durante cinco temporadas.

O As apurou que o salário atual de Vinícius Júnior é em torno de 15 milhões de euros (R$ 93,65 milhões) por temporada. Ele e Mbappé lideram a lista dos maiores pagamentos do Real Madrid. Porém, nas conversas de renovação, o atacante brasileiro deseja um aumento para 20 milhões de euros (R$ 124,86 milhões) para estender seu vínculo até 2029.

O Real Madrid entende que Vinícius Júnior é um dos jogadores mais importantes para o elenco de Carlo Ancelotti, mas pode ter problemas com as renovações das estrelas. Apesar de Mbappé ter assinado como jogador livre, a equipe merengue teve que pagar 40 milhões de euros (R$ 239,6 milhões, na época) de luvas ao francês.

Além da dupla de ataque, o Real Madrid ainda tem o alto salário do meia inglês Bellingham para compensar. Atualmente, o companheiro de Vinícius Júnior ganha algo em torno de 8 a 10 milhões de euros (entre R$ 49,94 e R$ 62,43 milhões) e já expressou seu desejo por um aumento.

Um dos principais jogadores do Real Madrid, Vini Jr. está na equipe desde 2018. No clube, o atacante atuou por 301 vezes, com 102 gols marcados e 76 assistências distribuídas. Além disso, o brasileiro conquistou três Campeonatos Espanhóis, duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e uma Copa da Espanha.