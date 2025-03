Torcida do Inter esgota carga de ingressos de visitantes para final do Gaúcho

A torcida do Internacional demonstra grande confiança na conquista do título na final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, Por isso, encerrou a carga de ingressos de visitante para o duelo na Arena, sábado, às 17h45.

"Atenção, sócios(as)! Estão esgotados os ingressos de visitantes para o primeiro Gre-Nal da final do Gauchão! No sábado (8), às 17h45, nos encontramos na Arena para cantar alto e apoiar o Inter em busca da vitória!", destacou o Colorado.

O Internacional chega à decisão com a missão de encerrar a soberania gremista no Gauchão. O Imortal soma sete títulos consecutivos (de 2018 a 2024) no Estadual.

Em 2017, a conquista ficou com o Novo Hamburgo. O Internacional tem 45 títulos estaduais, mas não vence desde a temporada de 2016.

Na fase de classificação, o Internacional terminou como o melhor, somando 20 pontos contra 17 do Grêmio.