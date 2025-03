Titular do São Paulo, Arboleda lidera quesito defensivo entre jogadores de clubes da Série A

Arboleda começou bem a temporada de 2025. Titular absoluto do São Paulo, o zagueiro foi quem mais realizou ações defensivas entre todos os jogadores de times da Série A em 2025.

De acordo com dados do Sofascore, o equatoriano acumula 103 ações defensivas em 11 jogos disputados do ano. O defensor possui média de 9.4 ações por partida. Além disso, também soma 71 cortes (6.5 por jogo), 11 desarmes, 27 duelos aéreos ganhos e apenas dois dribles sofridos.

Arboleda se destacou na vitória do Tricolor sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Como na temporada, o zagueiro foi quem mais teve ações defensivas no jogo, com 11 realizadas. Ele também realizou nove cortes e acertou 58 de 62 passes que tentou (94%).

? Robert Arboleda é o líder em ações defensivas entre todos de times da Série A em 2025! ??? ? 11 jogos

? 1 gol

? 103 ações defensivas (9.4 /j!)

? 71 cortes (6.5 /j!)

? 11 desarmes

? 2 dribles sofridos (0.2 /j!)

? 27 duelos aéreos ganhos (71%!)

? Nota Sofascore 7.14 pic.twitter.com/zOajRMQrs9 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 4, 2025

O jogador de 33 anos foi relacionado por Luis Zubeldía para os 13 jogos do São Paulo na temporada, sendo titular durante os 90 minutos de todos que participou. Ele anotou um gol, marcado no triunfo de 3 a 1 contra o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Estadual.

Arboleda é o jogador do atual elenco são-paulino com mais tempo de São Paulo. Contratado em 2017, o zagueiro equatoriano entrou em campo 314 vezes pelo Tricolor, com 21 gols e cinco assistências.

O defensor espera ampliar os bons números na próxima segunda-feira, quando o São Paulo visita o Palmeiras, pela semifinal do Paulista. A bola rola no Allianz Parque a partir das 21h30 (de Brasília).