Sport vence o CRB e garante classificação às quartas de final da Copa do Nordeste

O Sport venceu o CRB por 2 a 1 nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Lenny Lobato e Sérgio Oliveira balançaram as redes para os mandantes, enquanto Anselmo Ramon marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Leão da Ilha se classificou às quartas de final com dois jogos de antecedência. A equipe está na liderança do Grupo A, com 12 pontos. Já o CRB ocupa o quarto lugar, com seis unidades.

O Sport volta a campo neste sábado, contra o Santa Cruz, pela ida de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. No mesmo dia, às 16h, o CRB enfrenta o ASA, no Municipal de Arapiraca, em duelo válido pela ida da final do Alagoano.

O jogo

A equipe da casa abriu o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque rápido, Sérgio Oliveira deu passe para Lenny Lobato, que bateu na saída do goleiro para balançar as redes.

Logo em seguida, aos 32, Léo Pereira recebeu pela esquerda e cruzou para Anselmo Ramon. O centroavante desviou para a meta e empatou a partida.

Porém, não demorou para o Sport retomar a vantagem no placar. Aos 37, Sérgio Oliveira aproveitou cruzamento de Matheus Alexandre e testou para o fundo do gol.

Vitória cede empate ao Altos

Já o Vitória empatou com o Altos por 1 a 1 no Barradão. Hugo abriu o placar para os mandantes, enquanto Rodrigão empatou.

Com o resultado, o Leão da Barra desperdiçou a chance de se classificar ao mata-mata. A equipe ocupa o segundo lugar do Grupo A, com 11 pontos. Já o Altos está em quinto, com cinco unidades.