Slot admite que Liverpool não merecia nem empatar na casa do PSG: 'Eles foram muito melhores'

O Liverpool é um dos melhores times da atual temporada europeia. Fez melhor campanha da fase de classificação da Liga dos Campeões e lidera o Campeonato Inglês com folga. Mas foi massacrado pelo Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da principal competição do continente, e seu treinador, Arne Slot, admitiu que o triunfo por 1 a 0 é muito enganoso.

"Acho que se tivéssemos um empate aqui já teríamos tido sorte, isso está claro para todos", admitiu o treinador, diante de tamanho sufoco no Parque dos Príncipes, em Paris. Foram incríveis 28 finalizações dos franceses, diante de apenas dois chutes dos ingleses. E o goleiro Alisson fez nove defesas complicadas.

"Alisson teve de fazer muitas defesas grandes. E tivemos sorte no primeiro tempo que o gol (anulado de Kvaratskhelia) estava ligeiramente impedido. Acho que eles foram o time muito melhor hoje, especialmente no primeiro tempo, no qual tiveram muitas chances claras, três ou quatro grandes, grandes, grandes chances. No segundo tempo, eles ainda foram o melhor time, ainda tiveram muitos chutes a gol, principalmente de fora da área. Mas eu sabia antes do jogo, e vi novamente hoje, quanta qualidade esse time tem e esses jogadores individuais têm", afirmou o comandante, pregando total cautela para a volta, na próxima terça-feira.

"Estamos, é claro, com uma vitória de 1 a 0 e se você viu o jogo é um resultado muito bom para nós. Mas também sentimos a qualidade do Paris Saint-Germain e eu sabia disso antes: 10 vezes seguidas eles marcaram gol após gol após gol, têm um ritmo incrível com os pontas. Então, cada estatística subjacente mostra que eles são o melhor time da Liga dos Campeões", avaliou Slot. "Definitivamente, vamos precisar dos nossos fãs em uma semana."

O técnico do Liverpool não quis saber de desculpas sobre um possível dia ruim e admitiu que sua equipe acabou "engolida" pelos franceses. "Não, não. Não estávamos abaixo da média. É puramente a qualidade do Paris Saint-Germain e a maneira como eles jogaram durante toda a temporada. Posso dizer mais uma vez, todas as estatísticas subjacentes mostram que eles foram o melhor time da Europa até agora, exceto pela tabela da Liga (dos Campeões), mas tiveram o Arsenal, jogaram contra o Bayern de Munique, jogaram contra o Atlético de Madrid e jogaram contra o Manchester City e ainda têm as melhores estatísticas", frisou.

Não contente, Slot continuou com os elogios ao PSG. "Eles mostraram hoje, e eu já sabia, mas os jogadores também viram, e nossos fãs e toda a Inglaterra, que Luis Enrique fez um time incrível aqui depois de três janelas (de transferências). Tanto ritmo, tanto trabalho, tanta qualidade no meio-campo, como eles lidam com a bola. Então, foi um desafio inacreditável para nós sair daqui com um resultado bom e sabemos que será difícil em uma semana."