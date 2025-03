São Paulo vacila no terceiro quarto e perde do Fortaleza pelo NBB

Na noite desta terça-feira, o São Paulo foi superado pelo Fortaleza por 79 a 75, em partida válida pela 26ª rodada NBB, disputada no Ginásio do Morumbis. O resultado mantém o time cearense na luta por uma vaga nos playoffs da competição.

Com a vitória, o Fortaleza chegou a 33 pontos na tabela e se aproximou da zona de classificação para os playoffs. Já o São Paulo vive uma fase complicada na competição. O Tricolor Paulista sofreu sua nona derrota nos últimos 10 jogos do NBB e ocupa a 13ª posição, com 36 pontos.

O Fortaleza segue em São Paulo para encarar o Paulistano nesta quinta-feira (6), às 19h30, no Ginásio Antonio Prado Júnior. Já o São Paulo inicia uma sequência de três jogos fora de casa no NBB. O primeiro desafio será contra o Vasco, no sábado (8), às 17h, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O jogo começou equilibrado, com o São Paulo levando a melhor no primeiro quarto, vencendo por 20 a 18. No segundo período, o Tricolor Paulista ampliou a vantagem ao vencer por 18 a 15, indo para o intervalo com cinco pontos à frente no placar.

No entanto, o Fortaleza se ajustou na volta do intervalo e dominou o terceiro período, superando o São Paulo por 32 a 23. No último quarto, ambas as equipes empataram em 14 a 14, mas a vantagem conquistada anteriormente permitiu que os visitantes administrassem o placar até o fim.