São Paulo tem acordo para renovar contrato com patrocinadora máster, diz CEO da Superbet

O São Paulo estaria próximo de renovar o contrato com sua patrocinadora máster, a Superbet. Pelo menos é o que afirma o CEO da casa de apostas, Alexandre Fonseca. Nesta quarta-feira, o dirigente revelou que clube e patrocinadora teriam chegado a um acordo para a extensão do vínculo até 2030.

"Um abraço para o meu grande amigo Julio Casares, Eduardo Toni (diretor comercial) também. Nós chegamos a um acordo, vamos anunciá-lo em breve. Estou dando aqui em primeira mão que a Superbet vai estar no São Paulo até 2030, comemorando o centenário junto com o nosso grande Tricolor. É um motivo de muito orgulho para nós poder construir uma história de tão longo prazo com o São Paulo. Acho que somos a primeira marca no Brasil a engajar em um patrocínio de forma tão longa. Já são oito anos", declarou Fonseca à Games Magazine Brasil.

Alexandre Fonseca também se disse muito orgulhoso pela parceria longeva com o São Paulo.

?? Abrimos a preparação para a semifinal do Paulistão!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/8qHyQa9Bfm ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 5, 2025

"Até se você olha os patrocinadores tradicionais... no Rio você tinha a Banrisul, enfim. Acho que pouquíssimos deles ficaram tanto tempo em um clube. Eu acho que isso demonstra justamente a nossa intenção, a nossa vontade de ser parceiro, de estar junto do clube independente do que aconteça, independente do mercado que a gente está. E nós escolhemos o São Paulo para estar. Muito orgulhoso e muito feliz de poder estar falando isso aqui hoje", completou o CEO da casa de apostas.

A Superbet passou a ser a patrocinadora máster do São Paulo a partir de 2024 e, inicialmente, firmou vínculo para estampar a principal região da camisa do clube até o fim de 2026.

Caso a extensão de contrato seja de fato confirmada pelo São Paulo, a Superbet ficaria com o São Paulo até o ano do centenário tricolor, que acontece em 2030. A tendência é que, com a renovação, os valores recebidos também passem por reajustes.