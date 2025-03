São Paulo não é eliminado na semifinal do Paulista desde 2018

Na última segunda-feira, o São Paulo venceu o Novorizontino e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. O Tricolor não é eliminado nesta fase do torneio desde 2018.

A última eliminação na semifinal ocorreu há sete anos, quando o clube do Morumbis foi superado pelo Corinthians. As equipes empataram na ida, e o Timão levou a melhor no jogo de volta.

De lá para cá, o São Paulo alcançou a semifinal do Estadual três vezes e se classificou em todas as ocasiões. Em 2019, eliminou o Palmeiras nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Dois anos depois, na edição em que foi campeão, o time são-paulino superou o Mirassol para avançar à decisão. Por fim, em 2022, o Tricolor eliminou o Corinthians.

Definição da semifinal do Paulista: ?? Palmeiras x São Paulo

?? 10/03 (segunda-feira), às 21h35

?? Allianz Parque

? Record / Cazé TV / Max / UOL Play / Nosso Futebol / Zapping TV#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/n0P0Rs6fzD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 4, 2025

Vale destacar que o São Paulo não chegou à esta fase em todas as edições da competição após 2018. Em 2020, 2023 e 2024, a equipe foi eliminada nas quartas de final do torneio.

Nesta temporada, o Tricolor enfrentará o Palmeiras. O time de Luis Zubeldía, no entanto, terá uma dura missão contra o rival. A equipe alviverde é a atual tricampeã do Paulista, disputou as últimas cinco finais e se classificou à semifinal pelo 12º ano seguido.

O Choque-Rei está marcado para a próxima segunda-feira, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). Corinthians e Santos fazem o duelo do outro lado da chave.