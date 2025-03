São Paulo destaca os 47 anos da conquista de primeiro título brasileiro

O São Paulo usou suas redes sociais nesta quarta-feira para exaltar os 47 anos da conquista de seu primeiro título do Campeonato Brasileiro, na final diante do Atlético-MG. Em seu site oficial, o Tricolor utilizou a capa do jornal A Gazeta Esportiva da época, com destaque para a marca que acabou se tornando forte no Morumbi nos anos seguintes: "Clube da Fé".

"47 anos da primeira conquista do Campeonato Brasileiro! O primeiro título do São Paulo na competição veio no dia 5 de março de 1978 (disputando o Brasileiro de 1977), quando o Tricolor Paulista venceu, nos pênaltis, o Atlético Mineiro", destacou o time paulista em suas redes sociais.

4??7?? anos da primeira conquista do Campeonato Brasileiro! O primeiro título do São Paulo na competição veio no dia 5 de março de 1978 (disputando o Brasileiro de 1977), quando o Tricolor Paulista venceu, nos pênaltis, o Atlético Mineiro. No Mineirão lotado, após um 0 a 0 no... pic.twitter.com/uWnm2DhXFN ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 5, 2025

Na decisão, o São Paulo superou o Atlético-MG nos pênaltis, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Nos anos seguintes, o Tricolor faturou outros cinco títulos nacionais, em 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.

"No Mineirão lotado, após um 0 a 0 no tempo normal, Peres, Antenor e Bezerra definiram o placar de 3 a 2 na disputa de pênaltis, dando ao São Paulo seu primeiro título brasileiro", completou o texto são-paulino.