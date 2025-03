Santos supera rivais e se consolida como time mais visto do Brasil no TikTok em 2025

O Santos alcançou a marca de 374 milhões de visualizações no TikTok em fevereiro, segundo o relatório "Social Media Analytics", do Deportes&Finanzas. Assim, o clube, que já havia se tornado o clube brasileiro mais visto em janeiro, com 122 milhões de visualizações, se consolidou na primeira colocação.

O Peixe deixou para trás Flamengo (48,6 milhões), Corinthians (35 milhões), Palmeiras (19 milhões) e São Paulo (7,36 milhões).

Com a soma dos dois primeiros meses do ano, o Alvinegro Praiano chegou a 496 milhões de views na rede social. Nas mesmas condições, o Flamengo alcançou 77,5 milhões, Corinthians 72 milhões, Palmeiras 35,7 milhões e São Paulo 17,36 milhões.

Ou seja, o Santos tem mais que o dobro de visualizações do que as outras quatro equipes juntas.

Desde o anúncio e retorno de Neymar ao clube, no fim de janeiro, o Peixe viu as suas redes sociais darem um salto. Antes, o time tinha 3.5 milhões de seguidores no Instagram. Agora, o número subiu para 7,4, ficando a frente do Palmeiras, que tem 7 milhões, e do São Paulo, que tem 6,9 mi.

"Desde 2024, o Santos tem melhorado processos internos e investido na produção de conteúdo nas redes sociais. É claro que a chegada do Neymar nos ajuda muito em termos de repercussão e visibilidade, seja no Brasil ou no mundo todo, não à toa os números explodiram, mas nós já vínhamos de um crescimento importante. O retorno de Neymar tem tudo para trazer ainda mais impactos no aspecto esportivo e financeiro" disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Com esse crescimento, o clube é o segundo time paulista mais seguido na rede, atrás apenas do Corinthians, que possui 13,2 milhões, e o terceiro em todo Brasil, atrás também do Flamengo, que soma 21,6 milhões de seguidores.

"Já estávamos investindo mais nas nossas redes sociais e gerando conteúdo antes do retorno do Neymar, mas sem dúvidas, sua chegada mais do que dobrou os números que tínhamos, principalmente quando falamos do audiovisual, no Instagram e TikTok. Foram mais de 20 milhões de visualizações no Youtube da Santos TV desde então, um número que praticamente só vemos em clubes europeus", comentou Armênio Neto, gerente de Marketing do Peixe.

O Santos também viu seu número dos sócios torcedores decolar em janeiro, passando de 46 para 70 mil, um aumento de 50%, que quebrou seu recorde de 42% no último ano, alcançado quando o clube estava em apenas duas competições.