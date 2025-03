Rony e Deyverson marcam, Atlético-MG goleia Manaus e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG recebeu o Manaus no Mineirão e goleou por 4 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Alisson, Tomás Cuello, Rony e Deyverson, enquanto Renan diminuiu.

Com o resultado positivo, o Galo avançou à terceira fase da competição nacional. Agora, aguarda o sorteio para saber quem irá enfrentar. Já o Manaus, que eliminou o Independência-AC, se despede do torneio.

O Atlético-MG retorna aos gramados neste sábado, contra o América-MG, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. Um dia depois, o Manaus enfrenta o Amazonas, pela final da primeira fase do Campeonato Amazonense. A partida acontece às 18h, na Arena da Amazônia.

??? FIM DE JOGO: ATLÉTICO 4×1 MANAUS EM GRANDE EXIBIÇÃO COLETIVA, GALO GOLEIA O MANAUS E ESTÁ CLASSIFICADO PARA A PRÓXIMA FASE DA COPA DO BRASIL. ? ALISSON, CUELLO, RONY E DEYVERSON#VamoGalo #CAMxMFC ??? pic.twitter.com/jxCvzYDtLZ ? Atlético (@Atletico) March 6, 2025

O placar foi aberto por Alisson, aos 18 minutos do primeiro tempo. O jogador do Galo pegou o rebote do goleiro Gustavo Silva e completou para as redes.

Já aos 32, foi a vez de Tomás Cuello ampliar. O lateral Natanael soltou para trás e encontrou o companheiro, que acertou o canto do gol com uma finalização rasteira.

Rony, aos três minutos do segundo tempo, apareceu para fazer o terceiro dele com a camisa do Galo. O ex-Palmeiras recebeu de Alisson, dominou dentro da área e bateu forte, no canto de Gustavo.

O Manaus diminuiu quatro minutos depois, com Renan. Ele recebeu de Vitinho e, de fora da área, emendou uma bomba no ângulo do goleiro Everson.

O Atlético não se abalou e voltou a marcar, desta vez com Deyverson. Aos 20, Cuello ajeitou de cabeça e o atacante teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.