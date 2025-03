PVC: Brasil x Argentina pode desfalcar times na final do Paulistão

O calendário apertado com data Fifa, Paulistão e primeira rodada do Brasileirão na última semana de março pode ser um transtorno para os clubes paulistas, afirmou Paulo Vinicius Coelho, o PVC, no De Primeira, nesta quarta (5).

O colunista explicou que o pior cenário seria com Palmeiras e Corinthians na decisão do Paulistão — marcada para o dia 27 de março —, já que os dois clubes são cotados para estrearem no sábado seguinte no Brasileirão. Para piorar, tem Argentina x Brasil no dia 25 de março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A final será nos dias 16 (domingo) e no dia 27 (quinta-feira), depois da Data Fifa. Está marcado há um tempão. Acontece que a CBF não divulgou o desmembramento da tabela [da 1ª rodada do Brasileiro], mas todo mundo nos bastidores sabe que a tabela terá (salvo mudança) Palmeiras x Botafogo e Bahia x Corinthians no sábado (29).

Se a final do campeonato for Palmeiras x Corinthians, a final não pode ser no dia 27, como está marcado. Tem que ser no dia 26 (quarta) para poder jogar no sábado. O que tem na terça-feira (25)? Argentina x Brasil - e a data Fifa completa. Neymar, Lucas Moura, Oscar, Gustavo Gómez, Arboleda, Memphis, Yuri Alberto e Félix Torres podem estar na seleção. [...] Vai dar problema!

