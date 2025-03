Presidente de organizada do São Paulo rebate líder de torcida do Palmeiras sobre chute em bandeirinha

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista, já começou fora dos gramados. Após a reclamação tricolor quanto à data do confronto, foi a vez das torcidas organizadas de ambos os clubes discutirem sobre outro assunto: o chute na bandeirinha alviverde.

A questão passou a ser debatida após o Choque-Rei de 2024, válido pelo Campeonato Brasileiro. Luciano comemorou o gol pelo São Paulo chutando a bandeirinha do Palmeiras e, por isso, recebeu cartão amarelo. A torcida alviverde, porém, parece não ter engolido o ato do camisa 10 rival.

Na última terça-feira, Marcelo Lima, líder da Torcida Uniformizada do Palmeiras (TUP), publicou uma série de vídeos nas redes sociais pedindo aos torcedores palmeirenses que invadissem o gramado do Allianz Parque em caso de chute na bandeirinha de escanteio do Verdão.

"Mandar um recado aí para a Federação Paulista, para o poder público. Recado não, comunicar um pedido. Nós somos apaixonados pelo Palmeiras. Eu vi torcedores dizendo que liberariam chope caso chutassem a bandeira do Palmeiras dentro do campo. Eu, como palmeirense, estou avisando. Ou vocês conversam com os jogadores, impõem uma regra, ou eu convoco todos os torcedores palmeirenses para, caso chutarem a bandeira, invadirem o campo. Sem agressão, ficaremos todos sentados dentro do campo. É uma falta de respeito, é uma deselegância, gera morte e tragédia. Chutou a bandeirinha com o símbolo do Palmeiras, a gente invade o campo e fica sentado", pediu Lima.

"Dane-se que perca o mando de campo. Pior é alguém chutar o nosso símbolo. Eu estou me sentindo prejudicado e convoco o torcedor palmeirense. Chutou a bandeirinha de escanteio, nós iremos invadir o campo, ficaremos sentados. Que as autoridades e o poder público comuniquem os jogadores que eles estão incentivando a violência fazendo isso", completou em outro vídeo.

Logo após a publicação do rival, Henrique Gomes, o 'Baby', presidente da Torcida Independente, respondeu ao pedido do líder da TUP. O líder da organiza afirmou, em post nas redes sociais, que Luciano já chutou a bandeirinha uma vez e "vai chutar de novo".

"Save the date 10/03. Loading (Guardem a data. Carregando na tradução livre)", escreveu Baby em publicação nas redes sociais, remetendo à data do clássico decisivo.

O Choque-Rei pela semifinal do Campeonato Paulista está marcado para a próxima segunda-feira. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo único. Em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a decisão do finalista será nos pênaltis.