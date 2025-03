Presidente da Fifa quer show 'ao estilo Super Bowl' na final da Copa do Mundo de 2026

Com a meta de conquistar o público americano, a Fifa terá, na Copa do Mundo de 2026 - que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá -, um show de intervalo na decisão, prevista para acontecer no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Semelhante ao que acontece na National Football League (NFL) com o Super Bowl. A informação foi confirmada por Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol.

"Posso confirmar o primeiro show do intervalo de uma final da Copa do Mundo da Fifa em Nova York", postou Infantino, em seu Instagram, nesta quarta-feira. "Este será um momento histórico para a Copa do Mundo e um espetáculo digno do maior evento esportivo do mundo." O espetáculo foi confirmado durante convenção da Fifa em Dallas, no Texas, juntamente com os planos da entidade para a Times Square, em Nova York, no fim de semana da decisão.

Ainda que o tema ainda não tenha sido tratado oficialmente, o intervalo de 15 minutos entre o primeiro e segundo tempo deve ser estendido, semelhante ao que ocorre no próprio Super Bowl. Em média, o show na decisão do futebol americano dura entre 12 e 15 minutos. Também é necessário um tempo adicional para montar o palco no campo e removê-lo, para o retorno das equipes.

Ao todo, esse intervalo é estendido para até 30 minutos. No último Super Bowl, entre Kansas City Chiefs e Philadelphia, Kendrick Lamar ficou responsável pelo espetáculo. The Weeknd, Usher, Rihanna e Shakira também se apresentaram no palco da NFL ao longo dos últimos anos.

Na Copa do Mundo, os shows e apresentações ficam reservados ao pré-jogo. O mesmo ocorre na final da Liga dos Campeões, por exemplo. Em 2010, na África do Sul, o espetáculo com Shakira, e que contou com a presença do ex-presidente Nelson Mandela, foi um 'salto de qualidade' para a Fifa, que passou a dar mais importância para a cerimônia. A cantora também participou do evento em 2006, na Alemanha, e 2014, no Brasil.

Para 2026, os artistas ainda não foram confirmados, mas Infantino garantiu que Chris Martin e Phil Harvey, da banda Coldplay, auxiliarão na escolha do line-up e na organização do show em si, tanto no MetLife Stadium quanto na Times Square.

Infantino tem se aproximado dos Estados Unidos nos últimos tempos. Além da Copa do Mundo de 2026, o país receberá, ainda neste ano, o Mundial de Clubes - o primeiro a ser disputado no novo formato com 32 equipes. Além disso, o mandatário tem boa relação com Donald Trump, presidente dos EUA.