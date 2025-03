Presidente da Fifa manda boa sorte a rival do Palmeiras no Mundial

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, publicou em suas redes sociais uma declaração de boa sorte ao Porto - oponente do Palmeiras na fase de grupos ? e disse estar ansioso para ver a equipe disputando o Mundial de Clubes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

"Muito obrigado ao Maniche, ao André Villas-Boas e a todos no Porto e em Portugal pelo apoio. Boa sorte, FC Porto, para os jogos na fase de grupos em Nova York, Nova Jersey e Atlanta. Estamos ansiosos para ver o FC Porto jogando no cenário mundial ainda este ano", disse o dirigente.

Gianni Infantino esteve em Porto para receber o troféu do Mundial de Clubes, que em tour organizado pela FIFA, passará pelos 20 países que possuem representantes na competição. O Brasil é o país com mais equipes classificadas e receberá o troféu em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O Porto divide o mesmo grupo (grupo A) que o Palmeiras, também composto pelo Inter Miami e o Al Ahly (Egito). A estreia do Verdão será contra a equipe portuguesa no dia 16 de junho, no MetLife Stadium (Nova Jersey), às 19h (de Brasília).

Além do Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense serão os clubes brasileiros que disputarão o torneio. O Botafogo está no grupo B, ao lado do Atlético de Madrid (Espanha), Paris Saint-Germain (França) e Seattle Sounders (Estados Unidos). O grupo do Flamengo é o D, formado pelo Chelsea (Inglaterra), Espérance (Tunísia) e León (México). Por fim, o Fluminense faz parte do grupo F com o Borussia Dortmund (Alemanha), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul).

O Mundial de Clubes começará no dia 14 de junho, um dia antes do Palmeiras, com a partida entre Inter Miami e Al Ahly. O campeonato será inteiro disputado nos Estados Unidos ao longo de um mês, tendo a final marcada para o dia 13 de julho, no MetLife Stadium.