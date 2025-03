Peso dos jogadores liga alerta e Sérgio Conceição impõe dieta para o elenco do Milan

Disposto a acabar com o mau momento do Milan na temporada, o técnico Sérgio Conceição resolveu adotar uma medida enérgica junto ao elenco. Preocupado com o peso de alguns jogadores, o treinador português resolveu impor uma dieta ao grupo. Na opinião do comandante, vários jogadores estão acima da faixa dos 90 quilos.

O jornal italiano "La Repubblica" informa na edição desta terça-feira, que o goleiro Mike Maignan é um dos atletas que deve entrar nesse regime rigoroso. Por estar acima do peso, ele não tem sido suficientemente ágil sob a meta.

A partir de agora, de acordo com a publicação, os atletas vão ser pesados diariamente e não está descartada a possibilidade de eventuais multas serem aplicadas a quem se apresentar acima dos números estabelecidos pela comissão técnica.

Outro ponto que também vai ser alvo de vigilância é o descanso. Os parâmetros do sono dos atletas tem sido considerado abaixo dos limites para um jogador profissional. O objetivo dessa "cartilha" imposta por Conceição é otimizar o desempenho de seus jogadores dentro de campo.

Na verdade, essa medida é reflexo da séria crise que o Milan vem atravessando. A equipe rubro-negra vem de três derrotas seguidas e o time é apenas o nono colocado no Campeonato Italiano. Em baixa, Theo Hernandez e Rafael Leão devem perder a vaga no time e Sérgio Conceição vem tendo o seu trabalho bastante contestado.

Em meio a esse clima de instabilidade, o Milan tenta amenizar a situação no fim de semana. Neste sábado, a equipe visita o Lecce, no estádio Via Del Mare, pelo Campeonato Italiano, e busca um resultado positivo para diminuir a pressão sobre o departamento de futebol.