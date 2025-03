Palmeiras x São Paulo na segunda: Debate entre comentaristas esquenta

Quem tem razão na discussão entre Palmeiras e São Paulo sobre a transferência da semifinal do Paulistão para segunda-feira (10)? Danilo Lavieri, Walter Casagrande Jr. e Mauro Cezar Pereira divergiram sobre o assunto no UOL News Esporte.

Ninguém foi prejudicado, diz Danilo Lavieri

Essa questão de sábado e domingo serem dias mais nobres, isso é muito passageiro. Até então, domingo 16h era o horário nobre. [...] Não tem ninguém prejudicado. [...] Está errado o planejamento da WTorre e do Allianz Parque de não deixar o dia livre, sabendo que é data-base da semifinal. Se o São Paulo tivesse um jogo no meio de semana, o Palmeiras teria que se virar.

Danilo Lavieri

Palmeiras não pode ter tudo, diz Mauro Cezar

O Palmeiras ganhou o estádio e mais dois prédios -- um de quadras e um administrativo. Em troca, tem que compartilhar o estádio com alguém por 30 anos. No início, o Palmeiras jogava no Pacaembu e estava tudo bem. De repente, o Pacaembu não servia mais. [...] Não dá para ter tudo: o Palmeiras escolhe o dia, quer jogar no campo dele, quer botar o gramado sintético, é claro que vai ter uma reação. [...] O dirigente tem que dar uma satisfação à torcida, mostrar que está insatisfeito.

Mauro Cezar Pereira

Casão: São Paulo não poderia aceitar passivamente

Já se joga segunda-feira o tempo todo. Não é novidade. Os dois times já jogaram várias vezes. Tem tempo. O Palmeiras brigou pelo direito dele. O São Paulo não poderia aceitar passivamente, tem que marcar cartão. Não vai resolver nada agora, mas lá na frente pode chegar um momento em que vai precisar.

Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.