Palmeiras trabalha para recuperar lesionados e deve ter reforços para semifinal do Paulistão

Depois de avançar às quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras se prepara para a disputa da semifinal. O Verdão enfrenta o São Paulo, na próxima segunda-feira, em duelo único. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. E, para este confronto, o clube espera recuperar alguns de seus lesionados para ter mais reforço.

Um provável reforço é o atacante Vitor Roque. Anunciado na última sexta-feira foi regularizado no BID da CBF e logo em seguida, inscrito no Campeonato Paulista, na vaga de Caio Paulista. Na terça-feira, ele realizou os testes complementares e trabalhou na parte interna do CT. Nesta quarta, já deve realizar o primeiro treino com o grupo.

O Verdão trabalha também para ter dois outros reforços: o lateral esquerdo Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez, que se recuperam de lesão. Na reapresentação após vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, confronto em que foram desfalques, Gómez e Piquerez deram início ao processo de transição física e têm chances de ficarem à disposição de Abel no Choque-Rei.

O paraguaio realizou parte do treino integrado ao elenco, enquanto o uruguaio fez trabalhos à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance. Gómez se recupera de lesão na coxa esquerda e vem sendo desfalque há três jogos. Piquerez trata de lesão na coxa direita e foi baixa nos últimos dois compromissos.

O Palmeiras tem a vantagem de decidir em casa porque fez melhor campanha que a do Tricolor. Contado fase de grupos e quartas de final, o Verdão soma 26 pontos, enquanto o rival tem 23. Nesta terça-feira, a definição dos detalhes do jogo causou polêmica devido ao desejo do São Paulo de não atuar na segunda-feira, no Allianz Parque.

Se o jogo acontecesse no sábado, seria alterado para outro estádio já que a casa do Verdão receberá o show da banda Offspring. No domingo, a bola rola para Corinthians e Santos. Após a decisão da FPF, o Tricolor falou em "perplexidade" ao citar a decisão da entidade.