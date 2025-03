Nova Iguaçu x Vasco: horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nova Iguaçu e Vasco duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? A transmissão será realizada pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Os adversários desta noite se enfrentaram este ano logo na primeira rodada do Carioca 2025. O duelo terminou empatado em 1 a 1.

Para avançar na Copa do Brasil, o Vasco superou o Rondonópolis na fase anterior. A equipe de Fábio Carille venceu por 3 a 0, com gols de Vegetti, Rayan e Hugo Moura.

Nova Iguaçu superou o Barcelona (RO) por 4 a 1 na primeira fase. Agora, a equipe laranja quer desbancar um grande clube do futebol brasileiro.

O Vasco tenta virar a chave depois da derrota na primeira partida da semifinal do Carioca. O Cruz-Maltino foi superado pelo Flamengo por 1 a 0, no Nilton Santos.

