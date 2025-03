Nocauteador, Brunno Hulk promete resgatar raízes do judô no UFC 313: "Voltar às origens"

Dentro do MMA profissional, Brunno Ferreira é conhecido pelo seu poder destrutivo na trocação. Não à toa, nove das 12 vitórias do brasileiro na modalidade vieram por nocaute ou nocaute técnico. Mas o que poucos sabem é que 'Hulk' tem como base a luta agarrada - mais precisamente o judô. Disposto a voltar às origens que o consagraram, o peso-médio (84 kg) curitibano promete apresentar uma versão mais completa para o UFC 313 deste sábado (8), no duelo contra Armen Petrosyan.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Hulk destacou que estava dando prioridade ao 'striking' e, na última rodada, acabou sendo finalizado pela primeira vez na carreira. Atento aos sinais, o brasileiro voltou a dar uma atenção especial à luta agarrada. Dentro da área de judô, Brunno afiou suas habilidades junto ao preparador do condecorado judoca francês Teddy Riner, tetracampeão olímpico na modalidade.

"A gente estava indo por um caminho e o 'GPS' recalculou a rota. A gente voltou às origens, voltamos a trabalhar em todas as áreas. Estamos de volta 100% trabalhando todas as áreas. Com certeza (podem esperar muito judô). Dessa vez posso falar com propriedade, é o que estou buscando. Fiz um camp completo, tanto com atletas de kickboxing, mas também a parte do grappling, jiu-jitsu, trabalhando muitas situações (no solo). Treinei judô à beça dessa vez. Fiz até um camp com o preparador Teddy Riner, campeão olímpico francês. Estou pronto para todas as áreas nesse combate!", destacou Ferreira.

Judô: a primeira paixão

O judô entrou na vida de Brunno ainda na primeira infância e, desde então, foi parte primordial de sua trajetória pessoal e profissional. Ex-membro das seleções de base representando o Brasil, Hulk explica que seu vínculo com a modalidade é muito forte e, mesmo agora no MMA, precisa ser relembrado com atenção especial.

"Toda a minha base, desde os 14, 15 anos, estive nas seleções de base (de judô). Até a seleção de cadetes, que é o 'júniors'. Tenho títulos nacionais, títulos internacionais. Multicampeão dentro do Paraná. Então a minha vida foi dentro do tatame de judô. Desde os 4 anos de idade, virei faixa-preta com 15 anos. A minha origem é 100% judô. Depois veio o jiu-jitsu e, por último, o MMA. Mas é uma ligação (forte). Às vezes saio um pouquinho, mas tenho que voltar (às origens)", relembrou Hulk.

Quando Brunno Hulk entra em ação, é promessa de grandes emoções. Afinal de contas, em 14 lutas profissionais no MMA, o brasileiro nunca chegou até a decisão dos juízes. Seus 12 triunfos e duas derrotas na carreira vieram todos pela via rápida - nocaute ou finalização. Sendo assim, os fãs podem esperar um confronto agitado contra Petrosyan no card preliminar do UFC 313.