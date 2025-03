Neymar na seleção? Comentaristas divergem sobre possível convocação

Após sete jogos pelo Santos, com seis participações diretas em gol (três tentos e três assistências), Neymar já merece um lugar na seleção brasileira? Rodrigo Mattos e Renato Maurício Prado discordaram sobre o tema, durante o UOL News, nesta quarta (6).

Dorival Junior anuncia os convocados para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina na próxima quinta (6), às 11h.

Mattos: Neymar jogou pouco para ser chamado

O Neymar jogou muito pouco para ser chamado. Não que não esteja evoluindo bem. Está. Mas são poucos jogos. Mas, fora o Dunga, todos os outros técnicos deram vaga cativa para o Neymar. Acho que o Dorival também vai dar. Eu deixaria mais para frente. Mas eu acho que o Dorival vai convocar.

Rodrigo Mattos

RMP: Neymar ajudaria em setor que a seleção mais precisa

Eu convocaria o Neymar. Se a seleção estivesse com o meio-campo ajustado, eu esperaria o Neymar mostrar mais, ter uma sequência, ganhar ritmo de jogo. Mas o ponto fraco da seleção é o meio-campo. Ninguém cria nada. Já passou por lá Paquetá, Philippe Coutinho, Rodrygo improvisado, e ninguém acertou.

RMP

