Milly: São Paulo não foi à reunião da FPF para manter papel de vítima

O São Paulo quer ser a vítima na situação da transferência da semifinal contra o Palmeiras para segunda-feira (10), analisou Milly Lacombe, no De Primeira, nesta quarta (5).

Na opinião da colunista, não há vítimas no entrevero, apenas cada clube defendendo os próprios interesses para a semifinal. Ela acrescentou que o fato de o São Paulo ter se recusado a ir ao Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) faz com que o clube tricolor se coloque no papel de vítima.

O Palmeiras, sabendo que vai haver um show, pediu para mudar o jogo para domingo ou segunda, para jogar no Allianz. O São Paulo quer jogar no fim de semana. Está todo mundo no seu direito. [...] Se você não vai na reunião, você pode continuar no papel de vítima. Se você vai, você pode dizer que lutou até o final e não conseguiu. [...] O São Paulo não é vítima, mas quer ser. Não tem vítima.

Milly Lacombe

