Maycon pede desculpas à torcida após derrota que complica o Corinthians na Libertadores: "É uma vergonha"

O Corinthians jogou mal e perdeu para o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, por 3 a 0, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela partida de ida da terceira fase da Libertadores. O volante Maycon pediu desculpas à torcida após o apito final e classificou a derrota como "vergonhosa".

"É difícil falar. Não pode acontecer. Nenhum jogo pode, ainda mais em um jogo eliminatório de Libertadores, lutamos muito para estar aqui. Eu me sinto envergonhado. Brigamos muito para estar aqui, infelizmente não saiu nada como planejamos. É pedir desculpa para o torcedor e trabalhar firme, temos uma semifinal e o jogo de volta. Sei que eles vão estar lá para apoiar a gente, vamos trabalhar muito para dar um resultado melhor para eles. Vamos lutar por esse classificação dentro de casa. É uma vergonha o que fizemos hoje. Agora é trabalhar para melhorar", disse o jogador à TV Globo, na saída de campo.

"No futebol já vimos vários resultados sendo revertidos. Esse é um. A gente tem que trabalhar, não temos que pensar na quarta-feira. Temos que pensar na semifinal, não podemos repetir esses jogos que estamos fazendo, de altos e baixos. A gente sabe que a cobrança é alta e temos que dar uma resposta imediata", acrescentou.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge se complica na Libertadores. A equipe precisa vencer por quatro gols de diferença no jogo de volta, em Itaquera, para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.

O segundo encontro entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos do principal torneio continental. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.

O próximo compromisso do Timão é, mais uma vez, decisivo. E desta vez um clássico. No domingo, o time enfrenta o Santos de Neymar, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo, definido em jogo único, será disputado na Neo Química Arena.