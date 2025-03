Luxemburgo aponta maior lateral da história: '10 vezes melhor que o Cafu'

Vanderlei Luxemburgo elegeu os melhores laterais da história do futebol brasileiro. Antes de se consagrar como treinador à beira do campo, ele atuou na posição na década de 1970.

O que aconteceu

Leandro é o melhor lateral-direito do futebol brasileiro, segundo Luxa. Ele colocou o ex-jogador do Flamengo acima de Cafu, com quem trabalhou no Palmeiras e seleção brasileira e que frequentemente é apontado como grande referência na posição.

Vocês acham que o Leandro, lateral-direito do Flamengo, jogou menos que o Cafu? Jogou dez vezes mais, mas não foi campeão do mundo. Luxemburgo, ao podcast PodeMais, da Fundação Podemos

Roberto Carlos ou Marcelo? Luxemburgo também opinou sobre os ex-jogadores da seleção brasileira e Real Madrid. "Roberto Carlos! Disparado."

Ao falar sobre jogadores de gerações anteriores, Luxemburgo ainda comentou sobre Nilton Santos e Júnior. O lendário lateral do Botafogo e o ex-jogador do Flamengo são outros nomes que frequentam listas de melhores jogadores da posição.

Dizem que foi o Nilton Santos, mas eu não vi na época. Eu era mais lateral que o Júnior! Só que era menos jogador tecnicamente. Mas, como lateral, eu era completo. Eu marcava, apoiava e decidia. O Júnior era do meio para frente, mas não sabia fazer do meio para trás. Eu falava: 'Eu ganho de você fácil atrás'. Na frente, eu fazia quase o que ele fazia. Luxemburgo

O treinador também foi questionado sobre o melhor goleiro que teve a oportunidade de dirigir na carreira. Porém, ficou no muro na disputa entre Marcos e Dida.