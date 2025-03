Alisson salva o Liverpool em vitória com bombardeio do PSG e Salah apagado

O Liverpool venceu o PSG por 1 a 0 nesta quarta-feira (5), no Parque dos Príncipes, em Paris, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA.

Alisson, do Liverpool, foi o grande destaque da partida, em que o PSG foi muito superior do começo ao fim. Somente no 1º tempo, o time francês finalizou doze vezes, contra apenas um chute do Liverpool.

Nem mesmo Salah, craque do Liverpool, conseguiu brilhar em Paris. O atacante egípcio mal tocou na bola durante o jogo todo e chegou a ser substituído pelo técnico Arnie Slot na reta final, com cara de poucos amigos.

Harvey Elliott, que entrou no lugar de Salah, foi o responsável pelo gol da vitória do Liverpool, aos 42 minutos do 2º tempo, com apenas 45 segundos em campo.

O duelo de volta das oitavas de final acontece na próxima terça-feira (11), em Liverpool.

Como foi o jogo

O 1º tempo da partida foi de total domínio do PSG. O time francês foi quem mais ficou com a bola no pé e criou as melhores chances da primeira etapa. O PSG desperdiçou ao menos duas chances de abrir o placar antes mesmo dos 15 minutos, e ainda teve um gol anulado na primeira etapa por impedimento "milimétrico".

As equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar, mesmo com o PSG tendo finalizado doze vezes no 1º tempo, sendo cinco no alvo, contra apenas um chute do Liverpool. Esse resultado parcial foi mérito de Alisson, que salvou o time inglês na primeira etapa, fazendo pelo menos quatro grandes defesas. Em uma delas, aos 37 minutos, o goleiro brasileiro defendeu um chute de Kvaratskhelia em seu contrapé, indo ao chão para espalmar com a mão direita.

Alisson foi um dos grandes nome do Liverpool no 1º tempo contra o PSG Imagem: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Na volta do intervalo, a partida continuou na mesma levada. O PSG com a posse de bola, criando chances, e Alisson fechando o gol do Liverpool. Aos 8 minutos do 2º tempo, Alisson defendeu uma pancada de Kvaratskhelia em cobrança de falta. Na sequência, o goleiro brasileiro cortou um cruzamento na pequena área evitando mais um gol do time francês.

Na reta final da partida, prevaleceu a máxima do futebol que diz que quem não faz, toma. Salah, que mal havia tocado na bola ao longo da partida, foi substituído por Harvey Elliott e deixou o campo com cara de frustração. O jovem jogador, com apenas 45 segundos em campo, fez o gol do Liverpool em um contra-ataque, calando Paris e coroando a atuação de Alisson com a vitória.

Elliott comemora gol marcado pelo Liverpool contra o PSG na Champions Imagem: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Gols e destaques

Bote certeiro. Em um rápido contra-ataque do Liverpool aos 11 minutos do 1º tempo, Diogo Jota escapou pela direita. O zagueiro Marquinhos interceptou o ataque inglês dando um carrinho perfeito, evitando que Jota tivesse o campo livre para ficar cara a cara com Donnarumma.

Marquinhos dá um carrinho certeiro para roubar a bola de Diogo Jota Imagem: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Pressão do PSG. Aos 13 minutos de partida, Kvaratskhelia fez boa jogada pela esquerda e rolou dentro da área, mas Barcola chegou batendo travado e perdeu a chance de abrir o placar para o PSG.

Pra fora! Dois minutos após quase abrir o placar, o PSG assustou o Liverpool novamente. Dessa vez, Dembélé fez fila pela direita e rolou para Vitinha, que bateu por cima do travessão.

Não valeu. Aos 20 minutos do 1º tempo, o PSG teve um gol anulado. Kvaratskhelia recebeu passe pela direita e bateu colocado no canto de Alisson. O VAR anulou o gol após traçar as linhas e checar que o georgiano estava impedido. Na imagem, Kvara aparece na mesma linha que Van Dijk, mas uma parte de seu calcanhar estava impedido.

Alisson salva o Liverpool. Aos 30 minutos, Dembélé invadiu a área pela esquerda e bateu forte, mas Alisson, com o pé, defendeu o chute. No rebote, o goleiro brasileiro salvou o Liverpool novamente, ao se jogar no gramado e abafar chute de Barcola, que na sobra ainda mandou por cima do gol.

Alisson de novo! Aos 36 minutos, Kvaratskhelia passou pelo meio de três marcadores e bateu rasteiro, no contrapé de Alisson. O goleiro brasileiro se recuperou e praticou uma bela defesa ao espalmar no chão com a mão direita.

Que bomba! Em cobrança de falta pela esquerda, perto da linha da grande área, Kvaratskhelia mandou uma bomba batendo com o peito do pé. A bola tinha endereço certo e ia no cantinho do gol do Liverpool, mas Alisson se esticou e salvou os Reds mais uma vez, aos 8 minutos do 2º tempo.

Na volta do intervalo, Alisson continuou salvando o Liverpool Imagem: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Mas o que é isso... O goleiro brasileiro fez mais uma grande defesa em chute de Hakimi, mas o marroquino estava impedido. Na sequência, Doué, que entrou no 2º tempo, cortou para dentro e chutou colocado, mas Alisson fez mais uma grande defesa.

0 x 1: Harvey Elliott, que havia acabado de entrar no lugar de Salah, fez o gol do Liverpool aos 42 minutos do 2º tempo. Darwin Núñez, que também entrou no 2º tempo, ganhou de Marquinhos pelo alto após chutão de Alisson e serviu Elliott, que finalizou rasteiro no canto de Donnarumma.

Ficha técnica

PSG 0 x 1 Liverpool

Campeonato: Liga dos Campeões (partida de ida das Oitavas de Final)

Data: 05/03/2025

Local: Parque dos Príncipes, Paris (França)

Hora: 17h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Davide Massa (Itália)

Cartões amarelos: Marquinhos (PSG), Ban Dijk (LIV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Elliott (LIV), 42' do 2º tempo (0-1)



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha Fabián Ruiz (Zaïre-Emery), João Neves; Barcola (Doué), Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos), Dembélé. Técnico: Luis Henrique.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch (Endo), Mac Allister, Szoboszlai; Luis Díaz (Curtis Jones), Salah, Diogo Jota (Darwin Núñez). Técnico: Arne Slot.