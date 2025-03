José Martínez sente desconforto no joelho e desfalca Corinthians contra o Barcelona-EQU

O Corinthians ganhou um desfalque de última hora para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, nesta quarta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela ida da terceira fase da Copa Libertadores. O volante José Martínez até viajou ao Equador, mas sentiu um desconforto na articulação do joelho direito e precisou ser cortado da partida.

O venezuelano, portanto, aumenta a lista de jogadores do Timão entregues ao departamento médico. O volante Raniele (lesão no bíceps femoral da coxa direita) e o meia Igor Coronado (lesão no tendão do adutor da perna direita) também estão contundidos e sequer foram relacionados por Ramón Díaz.

Além dos atletas fora de combate, o Corinthians também não conta com o lateral esquerdo Fabrizio Angileri. O reforço poderá ser inscrito na Libertadores caso o time alvinegro avance à fase de grupos.

Nosso manto já está no gramado da decisão de logo mais! ??? ? Gustavo Vasco / Corinthians#BARxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/OJJmErNbc9 ? Corinthians (@Corinthians) March 5, 2025

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), no Equador.

Na fase anterior do torneio, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O Timão sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.

O jogo de volta entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, dia 12 de março, no mesmo horário, em Itaquera. O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.