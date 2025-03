Jogador do Bragantino tem reação inesperada, mas protocolo de morte segue

Pedro Severino apresentou uma reação inesperada durante o protocolo para confirmar morte encefálica.

O que aconteceu

O UOL Esporte apurou que Pedro Severino, atacante do Red Bull Bragantino de 19 anos, reagiu após a retirada da sedação durante o protocolo para confirmar a morte encefálica. O estado, porém, ainda é classificado como "gravíssimo".

Durante a madrugada, ele respondeu aos estímulos com tosse e movimento ocular. O protocolo agora é reavaliado.

Uma nova tomografia será feita para um diagnóstico preciso e também para avaliação de transferência para um hospital maior. O protocolo para confirmação da morte encefálica começou às 16h30 de terça e costuma durar 24 horas.

Os médicos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, estão surpresos. Dada a situação na última terça, a previsão era da confirmação do óbito do atleta durante esse protocolo.

O último boletim médico diz o seguinte: "O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que prossegue o protocolo de morte encefálica do homem, de 19 anos, vítima de trágico acidente na Rodovia Anhanguera, nesta terça-feira (4). Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares. Esse procedimento pode durar até 24 horas, desde a abertura do protocolo, às 16h30 de ontem.

O acidente

Pedro Severino, atacante do sub-20 do Bragantino, teve um grave traumatismo craniano após acidente na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão. Pedro estava no banco do passageiro.

O motorista particular admitiu que dormiu ao volante. Ele passou por teste de bafômetro, que não detectou consumo de álcool.

Os pais de Pedro Severino, Lucas e Lúcia, estavam em Porto Seguro durante o carnaval e retornaram a São Paulo imediatamente quando informados do acidente. O tio Válter Júnior, o Torrinha, e o empresário André Castilho foram os primeiros a chegar em Americana.

O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo-SP e foi anunciado na semana passada. Ele é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

Pedro Castro, outro atleta do Bragantino, estava no banco de trás, sofreu apenas ferimentos leves e já recebeu alta. Pedro Castro tem 18 anos e também atua no sub-20.

Os atletas do sub-20 do Bragantino iam para o centro de treinamento do clube, em Atibaia, quando sofreram o acidente. Seria o primeiro treinamento de Pedro Severino pelo novo clube.