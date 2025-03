João Fonseca estreia em Indian Wells nesta quinta-feira com exibição da ESPN

O tenista brasileiro João Fonseca fará sua partida de estreia num dos maiores torneios do circuito nesta quinta-feira. A jovem estrela do tênis nacional encara o britânico Jacob Fearnley, pela primeira rodada do ATP 1000 de Indian Wells, na Califórnia, com exibição ao vivo e exclusiva da ESPN e do Disney+, a partir das 16h (de Brasília).

Após uma participação abaixo das expectativas no Rio Open, João volta a atividade numa competição que reúne os maiores atletas da atualidade, como Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. O adversário em sua estreia, Jacob Fearnley, é competição direta de João na classificação da ATP, com o brasileiro figurando a posição de nº 80, e o britânico sendo o 79º do mundo, de acordo com o live ranking da organização.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ATP Tour (@atptour)

O ATP e WTA 1000 de Indian Wells reúne as grandes estrelas do circuito masculino e feminino do tênis mundial e, neste ano, além de João Fonseca, conta com a participação dos brasileiros Bia Haddad e Thiago Wild na chave de simples. A competição terá janelas de exibição diárias nos canais ESPN e no Disney+ de 16h às 3h da manhã, e terá suas grandes finais sendo disputadas no dia 16 de março.