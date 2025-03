Hugo lamenta derrota do Corinthians, mas promete luta até o fim e confia em virada: "Nada é impossível"

O Corinthians jogou mal e perdeu para o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, por 3 a 0, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela partida de ida da terceira fase da Libertadores. O goleiro Hugo Souza lamentou a derrota, mas prometeu "luta até o fim" e ainda confia em uma virada.

"Difícil falar. Acho que agora é esfriar a cabeça, colocar a cabeça no lugar, para que a gente possa fazer o que sabe de melhor em casa, que é jogar futebol, ter a bola, agredir o adversário. Que a gente possa fazer os gols que precisamos e buscar a classificação em casa, porque com essa camisa nada é impossível", disse o jogador à ESPN, na saída de campo.

"É um resultado complicado, mas vamos trabalhar e brigar até o final para que a gente possa fazer os gols que precisamos em casa", acrescentou.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge se complica na Libertadores. A equipe precisa vencer por quatro gols de diferença no jogo de volta, em Itaquera, para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.

O segundo encontro entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos do principal torneio continental. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.

O próximo compromisso do Timão é, mais uma vez, decisivo. E desta vez um clássico. No domingo, o time enfrenta o Santos de Neymar, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo, definido em jogo único, será disputado na Neo Química Arena.