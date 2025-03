Hospital interrompe protocolo de morte encefálica de jogador do Bragantino

Do UOL, em Santos (SP)

O Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi confirmou a interrupção do protocolo de morte encefálica de Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino de 19 anos.

O que aconteceu

Pedro Severino tossiu após a retirada da sedação e forçou a interrupção do protocolo de morte encefálica.

O jovem segue em estado grave, mas surpreendeu positivamente os médicos pelos estímulos recentes.

Se não apresentar mais nenhum reflexo, o protocolo de morte encefálica será reaberto. Caso a recuperação continue satisfatória, a transferência para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, será tentada.

Devido ao quadro de reflexo de tosse presente, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que foi interrompido o protocolo de morte encefálica do paciente, de 19 anos, vítima de acidente na terça-feira (04), na Rodovia Anhanguera.

Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto boletim médico atualizado

O acidente

Pedro Severino, atacante do sub-20 do Bragantino, teve um grave traumatismo craniano após acidente na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão. Pedro estava no banco do passageiro.

O motorista particular admitiu que dormiu ao volante. Ele passou por teste de bafômetro, que não detectou consumo de álcool.

Os pais de Pedro Severino, Lucas e Lúcia, estavam em Porto Seguro durante o carnaval e retornaram a São Paulo imediatamente quando informados do acidente. O tio Válter Júnior, o Torrinha, e o empresário André Castilho foram os primeiros a chegar em Americana.

O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo-SP e foi anunciado na semana passada. Ele é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

Pedro Castro, outro atleta do Bragantino, estava no banco de trás e sofreu uma fratura na vértebra cervical. Ele não corre risco e está sendo monitorado pelo Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Pedro Castro tem 18 anos e também atua no sub-20.

Os atletas do sub-20 do Bragantino iam para o centro de treinamento do clube, em Atibaia, quando sofreram o acidente. Seria o primeiro treinamento de Pedro Severino pelo novo clube.

O que diz o Red Bull Bragantino