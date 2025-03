Hospital abre procedimento para confirmar morte encefálica de atleta da base do Bragantino

Nesta terça-feira, o Hospital Municipal Walder Tebaldi, de Americana (SP), informou a abertura do procedimento para confirmar a morte encefálica do atacante Pedro Severino, de 19 anos, das categorias de base do RB Bragantino que sofreu um acidente na madrugada desta terça, na Rodovia Anhanguera.

"Após rigorosa avaliação e seguindo todos os protocolos médicos, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa a abertura de procedimentos para a confirmação de morte encefálica do jovem, de 19 anos, vítima de trágico acidente na Rodovia Anhanguera, nesta terça-feira", diz nota oficial elaborada pelo hospital.

O hospital explicou a condução de processos como este. O procedimento, que exige dois médicos para a confirmação, foi aberto às 16h30 (de Brasília) e pode ter duração de até 24 horas.

"Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares. Esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu, às 16h30", continuou a nota do hospital.

O que aconteceu?

Nesta terça-feira, os jogadores Pedro Castro (18 anos) e Pedro Severino (19 anos), da base do Red Bull Bragantino, sofreram um acidente de carro em Americana, no interior de São Paulo. Severino está internado em estado grave.

Os dois atletas do Sub-20 do Red Bull Bragantino estiveram envolvidos em um acidente grave na Rodovia Anhanguera, na altura da cidade Americana, em São Paulo. Ambos eram passageiros de um carro que colidiu com a traseira de uma carreta, por volta das 5h20 (de Brasília).

Os jogadores estavam retornando do período de folga para apresentação ao clube. Pedro Severino estava no banco do passageiro e seus ferimentos foram graves, precisando de uma cirurgia de emergência por um traumatismo craniano. Pedro Castro estava no banco de trás e sofreu ferimentos leves. Os jogadores foram encaminhados ao Hospital Municipal de Americana.