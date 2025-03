Goleiro da base do Santos, João Pedro celebra convocação para o Sul-Americano sub-17

O goleiro João Pedro, que integra as categorias de base do Santos, foi convocado pelo Brasil para a disputa do Sul-Americano sub-17. O torneio acontecerá na Colômbia entre março e abril deste ano.

João Pedro já havia sido convocado para a Seleção Brasileira nas categorias de base. O jovem goleiro celebrou mais uma convocação.

"Somente agradecer a Deus por mais essa convocação, que é ainda mais especial por ser um torneio sul-americano. Vamos trabalhar fazer uma boa preparação para chegarmos bem no torneio", afirmou o jogador de 16 anos.

João Pedro vem ganhando destaque nos últimos anos pelo Santos. O goleiro foi campeão do Campeonato Paulista sub-17 no ano passado e, aos 16 anos, foi inscrito pelo clube praiano na Copinha deste ano.

O Brasil estreia no Sul-Americano no dia 28 de março, contra o Uruguai. A Seleção integra o Grupo B do torneio, que também conta com o próprio Uruguai, Venezuela, Bolívia e Equador.