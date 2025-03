Golden State Warriors impõe arrancada no último quarto e supera o New York Knicks na NBA

Com uma grande atuação, especialmente no segundo tempo, o Golden State Warriors confirmou a sua boa fase na temporada regular da NBA na madrugada desta quarta-feira, ao derrotar o New York Knicks, em pleno Madison Square Garden, pelo placar de 114 a 102. Após terminar o primeiro tempo com desvantagem de dez pontos, a franquia de São Francisco imprimiu uma forte reação a partir do terceiro quarto, neutralizou o adversário, e confirmou o resultado positivo.

A vitória teve ainda um fator psicológico favorável. Os Warriors chegaram a nove triunfos em 11 confrontos e vêm ganhando confiança para seguir lutando pela classificação. A franquia aparece em sexto lugar na Conferência Oeste e ostenta 34 triunfos em 62 compromissos.

A partida mais uma vez teve a condução de Stephen Curry, que organizou o time e esteve perto de ser o cestinha da partida. Ao anotar 28 pontos, dar nove assistências e pegar sete rebotes, ele empurrou a equipe para cima dos anfitriões.

No terceiro quarto, o armador anotou 14 pontos em um intervalo de nove minutos e mudou a atmosfera da arena. Jimmy Butler também 'apareceu', anotou 13 de seus 19 pontos neste período, e ajudou a desestabilizar o adversário. O brasileiro Gui Santos colaborou principalmente nas ações defensivas e foi outra peça importante para levar os Warriors à vitória fora de casa.

Pelo lado dos Knicks, Jalen Brunson foi vital enquanto teve fôlego e espaço para atuar. No período em que foi dominante (primeiros dois quartos da partida), o ala-armador assinalou 17 dos 25 pontos que cravou no jogo. Depois, sob marcação mais severa, ele teve muita dificuldade em quadra.

Já na etapa final quem se destacou pelos anfitriões foi o ala OG Anunoby. Ele acertou quatro, das nove tentativas de bolas de três, e terminou o confronto como o cestinha do duelo ao marcar 29 pontos no confronto.

Apesar da derrota em casa, os Knicks estão em posição tranquila na classificação. Com 40 vitórias em 61 partidas, a equipe do técnico Tom Thibodeau ocupa a terceira posição na Conferência Leste, atrás somente do embalado Cleveland Cavaliers e do Boston Celtics (segundo colocado).

Em outro jogo da rodada, o novato Ja’Kobe Walter, de apenas 20 anos, acertou uma cesta de três nos instantes finais e garantiu a vitória do Toronto Raptors sobre o Orlando Magic por 114 a 113 nesta madrugada, no Kia Center.

Os destaques ficaram por conta de RJ Barret, maior pontuador da equipe, (21), e ainda Scottie Barnes. O ala obteve um "double-double" com 17 pontos e 13 rebotes. Com a necessidade de iniciar uma reação urgente, a equipe ocupa a modesta 13ª posição no Leste, enquanto seu adversário aparece em oitavo.

Pelo Orlando Magic, quem dominou as ações e deu muito trabalho para a defesa dos Raptors foi o pivô Paolo Banchero, cestinha do embate (41). Ele terminou a partida com oito rebotes, oito assistências e quatro roubos de bola.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Indiana Pacers 115 x 102 Houston Rockets

Orlando Magic 113 x 114 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 121 x 127 Milwaukee Bucks

New York Knicks 102 x 114 Golden State Warriors

Chicago Bulls 117 x 139 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 126 x 112 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 127 x 113 Brooklyn Nets

Phoenix Suns 119 x 117 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 136 x 115 New Orleans Pelicans

Acompanhe os resultados das partidas desta quarta:

Boston Celtics x Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Washington Wizards x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons