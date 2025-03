Giay fica atrás em briga pela lateral e chega a nove jogos sem entrar em campo pelo Palmeiras

Agustín Giay anda sumido do time do Palmeiras. O lateral direito saiu atrás na briga pela posição com Marcos Rocha e Mayke e não entra em campo há nove jogos. O atleta de 21 anos chegou ao Verdão em julho do último ano, mas ainda não deu resposta à altura do valor que foi investido em sua contratação.

O Palmeiras pagou 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões na cotação da época). Ao todo, o argentino disputou 16 jogos pelo clube, sendo 12 como titular e quatro saindo do banco de reservas. No último ano, chegou a engatar sequência em período que Mayke e Marcos Rocha estavam entregues ao Departamento Médico.

A dupla veterana sofreu com problema físico na reta final da última temporada, obrigando Abel Ferreira a dar sequência a Giay. Mesmo ganhando mais uma opção no setor, o Palmeiras decidiu renovar o contrato de Marcos Rocha por mais um ano, e o camisa 2 tem revezado a titularidade com Mayke neste ano, até o momento.

Terceira opção na lateral direita, Giay foi testado por Abel Ferreira no lado esquerdo. Nesta temporada, ele disputou quatro jogos, sendo dois como titular (Noroeste e Santos) e dois saindo do banco de reservas (Portuguesa e Novorizontino). Diante da Lusa entrou na vaga de Vanderlan, enquanto diante do Noroeste começou entre os 11 iniciais já pelo lado esquerdo.

A última aparição de Giay foi no dia 25 de janeiro, na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, na Arena Barueri. Depois disso, ficou de fora até do banco de dois jogos e relacionado para outros sete, incluindo as quartas de final do Paulista, mas não foi utilizado.

O técnico Abel Ferreira tem alternado a titularidade da lateral direita entre Marcos Rocha e Mayke. O primeiro disputou 11 jogos, sendo sete como titular. Ele ainda soma uma assistência. Enquanto Mayke fez dez partidas, começando seis delas entre os 11 iniciais.

Há mais de um mês sem entrar em campo, Agustín Giay segue à disposição do time na preparação para o jogo contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, que acontece na segunda-feira, dia 10 de março. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.