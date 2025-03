Gabriel Menino e Rony apontam "altas expectativas" para duelo contra Manaus pela Copa do Brasil

O Atlético-MG finalizou sua preparação para o duelo contra o Manaus, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após o último treinamento antes do confronto, o meio-campista Gabriel Menino e o atacante Rony apontaram suas expectativas para a partida.

"Expectativa muito alta, temos sonhos e objetivos a alcançar nessa competição. Jogo difícil, segunda fase, mas o objetivo é o mesmo, classificar e ir atrás do nosso objetivo final", declarou Gabriel Menino. O confronto, em jogo único, vale a classificação para a terceira fase.

Rony relembrou sua experiência em jogos eliminatórios e não subestimou o Manaus. "Quando se trata de um jogo eliminatório, você tem que pensar diferente, focar ainda mais. Não podemos ser surpreendidos. Já vivenciei decisões assim, com certeza vamos entrar com o alerta ligado", disse.

"Tivemos tempo para trabalhar no que o professor pediu para a gente. Analisamos a equipe do Manaus, que vem de uma derrota. Acredito que eles virão para competir. Está todo mundo focado em fazer uma grande partida", completou o atacante.

Peças importantes na equipe do Cuca, Gabriel Menino e Rony têm histórico de conquistas na Copa do Brasil. Os dois jogadores eram companheiros no título de 2020, pelo Palmeiras. Além disso, o atacante conquistou o torneio com o Athletico-PR, em 2019.