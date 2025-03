Fortaleza x Ferroviário: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza entra em campo para enfrentar o Ferroviário às 19h (de Brasília), no Castelão.

O Fortaleza ficou no empate com o rival na partida de ida pela semifinal do Cearense e tentará acabar com a sequência de derrotas na Copa do Nordeste. O Ferroviário, por sua vez, quer segurar o adversário novamente para seguir na briga pela classificação.

O duelo terá transmissão do Premiere.

POSIÇÕES NA TABELA

Fortaleza - 6 pontos em 4 jogos - 3º lugar do grupo A



Ferroviário - 4 pontos em 4 jogos - 5º lugar do grupo A

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero



Técnico: Juan Vojvoda

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jeffão e Iago; Pablo Alves, Willyam Maranhão e Gharib; Janeudo, Allanzinho e Ciel



Técnico: Thiago Zorro

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Marcio dos Santos Oliveira, com os assistentes Rondinelle dos Santos Tavares e Maria de Fatima da Trindade.