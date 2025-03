Fortaleza goleia o Ferroviário e volta a vencer na Copa do Nordeste

O Fortaleza goleou o Ferroviário por 4 a 0 nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, na Arena Castelão. Os gols do triunfo foram marcados por Moisés (duas vezes), Yago Pikachu e Renato Kayzer.

A equipe comandada por Vojvoda voltou a vencer na competição após duas derrotas. O Leão do Pici ocupa a segunda posição do Grupo A, com nove pontos. Já o Ferroviário segue em sétimo, com quatro unidades.

O Fortaleza volta a campo neste sábado, novamente contra o Ferroviário, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão. No primeiro jogo, as equipes empataram por 0 a 0.

FIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! O Fortaleza vence o Ferroviário em 4 a 0 e conquista três importantes pontos na Copa do Nordeste 2025! Nosso próximo confronto será no sábado (8), pela partida de volta da semifinal do Campeonato Cearense, novamente contra o... pic.twitter.com/4OwrNfoVqv ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) March 5, 2025

O jogo

Logo no primeiro minuto de jogo, Moisés aproveitou falha do defensor do Ferrovário, driblou o goleiro e abriu o placar para o Fortaleza.

Já aos 13 minutos, Martínez arrancou pelo lado direito e deu passe para Yago Pikachu, que entrou na área e fuzilou para o fundo das redes.

O Leão do Pici chegou ao seu terceiro gol aos 26. Após cruzamento de Pochettino pela direita, Moisés subiu entre os defensores e testou firme para o gol.

Ainda deu tempo de Renato Kayzer anotar o dele. Aos 37 minutos, o atacante bateu firme a cobrança de pênalti para fechar com goleada.