Flamengo é superado pelo Caxias do Sul e encerra sequência de cinco jogos de invencibilidade no NBB

O Flamengo perdeu do Caxias do Sul por 85 a 82 nesta quarta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio do Sesi Trapiche. A equipe gaúcha contou com grande atuação de Shamell, que anotou 20 pontos.

Com o resultado, o Rubro-Negro encerrou uma sequência de cinco jogos de invencibilidade na competição. A equipe segue na segunda posição, com 20 vitórias e seis derrotas. Já o Caxias é o 16º, com oito vitória e 17 derrotas.

O próximo jogo do Flamengo será neste domingo, às 19h10 (de Brasília), diante do Paisas, pela Liga dos Campeões das Américas. Já o Caxias do Sul recebe o São Paulo, às 20h do dia 13.

Fim de jogo em Caxias. O #FlaBasquete é superado pelos donos da casa por 85 a 82. O Orgulho da Nação volta à quadra no domingo (9), para enfrentar o Paisas, da Colômbia, pelas quartas de final da BCLA. ? Thais Sousa/CXSB pic.twitter.com/41iTXp5wiA ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) March 6, 2025

O jogo

Após um início disputado, o Flamengo conseguiu fechar o primeiro quarto em 20 a 15. Já no segundo quarto, o Caxias voltou mais agressivo, porém, os visitantes se mantiveram na frente do placar e foram para o intervalo vencendo por 40 a 37.

No terceiro quarto, os mandantes tiveram mais volume de jogo e cortaram a desvantagem para apenas um ponto. Já no início do último quarto, o Caxias conseguiu assumir a liderança no placar. Nos segundos finais, Kayo acertou uma bola de três para diminuir a vantagem para um ponto, mas Shamell acertou dois lances livres e recuperou a bola para assegurar a vitória dos mandantes.

Confira o resultado do outro jogo do NBB nesta quarta:

Bauru 84 x 81 Pinheiros