Flamengo: Contrato vitalício para Arrascaeta? 'Nem Zico teve', diz Mauro

Se a renovação antecipada de contrato pedida pelo agente de Arrascaeta para o Flamengo já não é razoável, cogitar um contrato vitalício seria algo totalmente sem sentido, analisou Mauro Cezar Pereira, no UOL News Esporte, nesta quarta (5).

O colunista apontou que nem Zico, que talvez realmente merecesse algo do tipo, teve um contrato como esse no Flamengo.

Em uma das conversas preliminares, chegou-se a falar sobre um contrato vitalício [para o Arrascaeta]. É algo que, eu apurei, o Flamengo não tem a menor ideia do que seria: Até a morte? Até parar de jogar? Quem determina quando o cara para de jogar? O Zico poderia ter um contrato vitalício com o Flamengo, seria razoável. Mas não tem sentido outro ter contrato vitalício.

O fato é que o Arrascaeta tem uma participação que caiu muito em assiduidade, número de jogos. Fisicamente, vira e mexe, não está bem. Neste momento, não está bem tecnicamente. Uma piada uma tentativa de renovação agora de um jogador com contrato até o ano que vem.

Mauro Cezar Pereira

