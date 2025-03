Flamengo avança em preparação para jogo decisivo contra o Vasco pela semifinal do Carioca

Nesta quarta-feira, o elenco do Flamengo seguiu a preparação para o jogo de volta contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Sob o comando do técnico Filipe Luís, os jogadores realizaram atividades com bola e sem bola no gramado do CT Ninho do Urubu.

Para a partida, o comandante do time carioca, que não contou com De la Cruz na partida de ida por conta de um corte no pé, terá o atleta à disposição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Alex Sandro e Juninho, lesionados desde o início de fevereiro, estão em fase final de recuperação e também podem ser opções.

Com a vitória por 1 a 0 no Nilton Santos, o Flamengo poderá perder por até um gol que ainda avança à grande final da competição estadual. A partida acontece neste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.