Fisiculturista de 20 anos morre de desidratação durante festival Arnold

A fisiculturista e treinadora Jodi Vance, de 20 anos, morreu após ter uma desidratação severa enquanto participava do Arnold Sports Festival no último final de semana, nos EUA. A organização do evento afirmou que ela não era uma competidora.

O que aconteceu

O coração de Jodi Vance parou devido a complicações de uma desidratação severa, segundo a família. Os familiares comunicaram a morte por meio das redes sociais da fisiculturista.

Natural do Texas, ela foi a Ohio para participar do festival esportivo e de fisiculturismo, de acordo com o jornal local The Columbus Dispatch. Ela morreu no início da tarde da última quinta. O evento é um dos maiores do segmento e durou quatro dias, da quinta até o domingo.

Vance passou mal durante a feira e foi levada ao hospital mais próximo, mas não resistiu. Profissionais de saúde tentaram, sem sucesso, reviver a fisiculturista.

Um organizador do Arnold afirmou que ela não estava competindo nem era uma expositora. O evento teve competições profissionais e amadoras de fisiculturismo, entre outras modalidades e atrações de exposição. Jodi Vance não estava classificada entre os atletas profissionais, e o site do festival não especifica os inscritos entre os amadores.

Da família e entes queridos de Jodi: para aqueles que ainda não ouviram, Jodi faleceu ontem à tarde [quinta]. Seu coração parou devido a complicações de desidratação grave. Apesar de todos os esforços do hospital, eles não conseguiram reanimá-la. Ela era uma pessoa linda por dentro e por fora e fará falta todos os dias. Isso foi repentino e inesperado. Por favor, deem tempo à família para processar essa perda em paz. Se alguém tirar alguma coisa disso, por favor, coloque sua saúde em primeiro lugar.

Comunicado da família de Jodi Vance

Quem era Jodi Vance

Tinha 20 anos e era de Amarillo, no Texas. Ela treinava para ser fisiculturista havia mais de cinco anos após ter feito atletismo.

Jodi Vance, fisiculturista de 20 anos que morreu durante o festival Arnold, nos EUA Imagem: Reprodução/Instagram/jordi.vance.fit

Conquistou duas medalhas no evento NPC Battle of Texas, em dezembro. Ela competiu nas categorias Figura e Women's Physique, pegando pódio em ambas

Jodi Vance também era treinadora na modalidade. Ela estava noiva desde o final de outubro.