Fifa confirma Intercontinental e choque com reta final do Brasileirão 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Fifa confirmou hoje as datas do Intercontinental 2025, torneio do qual participa o campeão da Libertadores.

O cenário anunciado se confirmou: um choque de datas com a reta final do Brasileirão, em um ano já espremido pelo Mundial de Clubes, entre junho e julho.

Times brasileiros venceram as últimas seis edições da Libertadores.

Quais as datas do Intercontinental?

10 de dezembro - Derby das Américas (campeão da Libertadores x campeão da Concacaf)

13 de dezembro - semifinal

17 de dezembro - final (contra o campeão europeu)

E o Brasileirão?

O calendário da CBF, anunciado ano passado, ignorou a existência do Intercontinental.

O Brasileirão foi esticado até 21 de dezembro.

Isso quer dizer que o campeão da Libertadores pode ter problema sério na reta final da Série A — caso não seja campeão com antecedência, por exemplo.

A programação da Fifa com o Intercontinental gera choque direto com três rodadas do Brasileirão, previstas para os dias 10, 14 e 17 de dezembro.

A última rodada da Série A será em 21/12. Em tese, daria tempo o time ser campeão ou vice do torneio da Fifa, voltando para a despedida da temporada no Brasil.

Mas o tamanho da dor de cabeça e readaptação do fuso horário depende de onde a Fifa colocar o Intercontinental.

Na edição 2024, a competição foi no Qatar, com seis horas de diferença no fuso. O campeão foi o Real Madrid, que desbancou o Pachuca, algoz do Botafogo.

CBF ciente

Quando publicou o calendário, a CBF sabia que poderia acontecer algo assim em relação ao Intercontinental, mas se escorava no fato de a Fifa não ter divulgado ainda as datas naquele momento.

Agora, a entidade já sabe o problema que tem.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, é membro do Conselho da Fifa. E as datas do Intercontinental foram confirmadas hoje, em uma reunião da qual ele participou.