Fifa anuncia Copa das Campeãs em 2026 e Mundial de Clubes feminino em 2028

A Fifa aprovou hoje em Reunião do Conselho o Mundial de Clubes feminino a partir de 2026 e a Copa das Campeãs em 2028.

A ideia da entidade é impulsionar a escalada do futebol feminino no mundo, tendo em vista que esse tipo de competição poderá agregar ainda mais valor à modalidade com mais visibilidade e investimentos.

"É um dia histórico para o futebol feminino, com a reunião do Conselho da Fifa e a criação da Copa das Campeãs e do Mundial de Clubes Feminino. A Fifa busca cada vez mais o fortalecimento do futebol feminino em todo o mundo, e a CBF comunga com isso", exaltou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que integra o principal órgão executivo do futebol mundial desde março de 2023.

Copa das Campeãs 2026

O torneio acontecerá todos os anos e será disputado por seis equipes que conquistarem o título continental. A estreia já será em 2026 com os times que tiverem o melhor desempenho em seus respectivos campeonatos de 2025.

Todos os seis continentes, portanto, terão competições que definirão o melhor time de futebol feminino de cada um. O ano de 2025 marca a primeira vez que Concacaf (Confederação da América do Norte e Caribe) e Ásia organizam o torneio continental para as mulheres.

Além dos 'estreantes', o Mundial de Clubes terá as campeãs da Libertadores, Uefa Champions League, OFC (Oceania) Champions League e CAF (África) Champions League.

Na primeira etapa, a equipe campeã da Ásia enfrenta a Oceania. Em seguida, o time vencedor disputa uma vaga na terceira etapa com o clube da África.

Então, as vencedoras da Libertadores e Concacaf lutam por uma vaga na semifinal, enquanto o time que passou pela segunda fase enfrenta o campeão europeu. A grande final será disputada no dia 1º de fevereiro, assim como a decisão do terceiro lugar.

Mundial em 2028

O Super Mundial acontecerá de quatro em quatro anos — com a primeira edição em 2028. O campeonato terá a presença das 19 melhores equipes de futebol do mundo, sendo 13 delas ganhando vagas diretas (cinco Europa, duas da América do Sul, duas da África, duas da Ásia, duas da Concacaf).

As outras 3 vagas serão definidas em partidas realizadas entre os seis classificados de cada confederação no play-in, uma fase preliminar.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final da competição, que segue até a grande final que definirá a melhor equipe do mundo.