Felipe Anderson retorna em fase decisiva do Paulista e tenta ganhar espaço no Palmeiras

O meia-atacante Felipe Anderson finalmente voltou a ser opção no Palmeiras no último sábado, depois de se recuperar de dores no púbis. Depois de mais de um mês longe dos gramados, o atleta de 31 anos foi relacionado pela primeira vez e ganhou alguns minutos na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

A partida foi apenas a segunda de Felipe Anderson em 2025. O camisa 9 do Palmeiras entrou aos 36 minutos do segundo tempo na vaga de Facundo Torres. Antes disso, Felipe havia disputado apenas um jogo, o único que havia ficado à disposição até então, que foi o clássico contra o Santos. Na oportunidade, foi titular e atuou pelos primeiros 45 minutos e foi substituído.

Esse o primeiro início de temporada do meia com o Verdão. Ele chegou ao Palmeiras em julho do último ano depois de 11 anos na Europa, sendo três deles na Lazio, da Itália, de forma consecutiva. Pelo Verdão, em 2024, ele disputou 24 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Na equipe italiana, o meia teve uma longa sequência de 151 partidas.

Inicialmente, o técnico Abel Ferreira dividiu o grupo em dois para revezar durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Diante do Noroeste, pela segunda rodada, ficou de fora por dores na coxa esquerda. Depois, passou a ser desfalque por dores no púbis no confronto contra o Red Bull Bragantino e, por isso, ficou entregue ao Departamento Médico do Palmeiras por cerca de um mês.

Mas, agora, recuperado de lesão, Felipe Anderson volta a ficar à disposição do Palmeiras em reta decisiva do Campeonato Paulista. O jogador, então, se prepara com o restante do elenco para a disputa da semifinal do Estadual. E, além do reforço caseiro, o Alviverde ganhou os reforços dos zagueiros Micael e Bruno Fuchs, que já estrearam no último compromisso, e do atacante Vitor Roque, que tem expectativa de estrear na semifinal.

Nesta fase, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 10 de março. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.