Jornal: Real Madrid quer emprestar Endrick para o futebol alemão

Do UOL, em São Paulo

O Real Madrid decidiu emprestar Endrick e Arda Guler para o futebol alemão. Segundo o jornal alemão Bild, a iniciativa tem como objetivo dar mais minutos à dupla, que sofre com a concorrência no ataque do time merengue, e também permitir seu desenvolvimento.

O que aconteceu

O RB Leipzig aparece como principal candidato. De acordo com a publicação, Guler e Endrick seriam substitutos de Benjamin Sesko e Xavi Simons, que podem sair no meio do ano.

Times como Bayern de Munique e Bayer Leverkusen foram descartados justamente pela concorrência no ataque. Guler, também pode ser emprestado ao Frankfurt.

Uma venda em definitivo dos atacantes está descartada. O empréstimo seria apenas para os atacantes terem rodagem e, na sequência, retornar ao time espanhol.

Esta operação aconteceu recentemente com o lateral Dani Carvajal. O jogador foi emprestado para o Leverkusen em 2012, retornando ao time merengue no ano seguinte. Ele conquistou seis Ligas dos Campeões pelo Real.

Endrick não pensa em saída

O jovem atacante quer mais minutos com Carlo Ancelotti, mas não planeja deixar o time merengue. A informação foi publicada por André Hernán, colunista do UOL, em fevereiro.

Pessoas próximas ao jogador tratam como impossível qualquer movimento de saída. O camisa 16 está em sua primeira temporada pelo Real e é o artilheiro do time na Copa do Rei.

Endrick tem como principais concorrentes Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrygo. Ele também disputa espaço com Brahim Díaz e Arda Guler.