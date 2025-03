Eleito melhor em campo, Alisson celebra vitória do Liverpool: "Melhor atuação da minha carreira"

Eleito pela UEFA como o melhor em campo, o goleiro Alisson foi fundamental para o triunfo do Liverpool contra o Paris Saint-Germain por 1 a 0, em pleno Parc des Princes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O arqueiro brasileiro teve uma noite histórica, fazendo várias defesas com um grau altíssimo de dificuldade. Dentre as 12 finalizações do PSG ao gol, teve defesa cara a cara em chute de dentro da área de Dembélé, arremates de Kvaratskhelia, ponte no ângulo para salvar a batida de Doué e ainda outras duas defesas em finalizações de fora da área do camisa 7.

Após a partida, Alisson celebrou seu desempenho e destacou a importância do jogo: "Já vivi momentos históricos em todos esses anos aqui no Liverpool, mas, hoje, sem dúvida, acho que foi a atuação com mais defesas complicadas durante os 90 minutos. Acredito que essa foi a melhor atuação da minha carreira. E tudo se torna ainda mais importante e especial porque pude ajudar o Liverpool a sair com a vitória e a levar uma pequena vantagem para o jogo de volta, na nossa casa", disse o brasileiro.

"Agradeço a Deus por ter ajudado a equipe com grandes defesas, fica até difícil eleger qual foi a mais difícil. Ao mesmo tempo, serve de alerta para o jogo de volta. Por mais que tenhamos vencido, temos que ter ciência de que precisaremos melhorar muito para semana que vem se quisermos confirmar a classificação e continuar na luta pelo título", continuou.

"O time do PSG é muito bom, é uma equipe que cuida da bola, que tem bastante a posse e muita qualidade. O time conta com jogadores bem técnicos e que criam várias situações de gol durante todo o jogo. Hoje, nós nos seguramos e vencemos. Mas na nossa casa, precisamos impor o nosso ritmo de jogo e voltar a manter a nossa performance com intensidade", completou.

Para completar o roteiro perfeito, aos 41 minutos do segundo tempo, Alisson ainda iniciou a jogada do gol do triunfo, na única finalização do Liverpool no jogo. Foi dele o lançamento para Darwin Núñez, que superou Marquinhos pelo alto e acionou Harvey Elliott. O britânico, que havia acabou de entrar na vaga da Salah, invadiu a área e bateu no cantinho, dando aos ingleses a vantagem do empate na partida de volta, na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield.

Na atual temporada, Alisson entrou em campo 26 vezes, sofreu apenas 20 gols (média de 0,76 por partida) e não foi vazado em 12 partidas.