'É uma vergonha o que fizemos hoje', diz Maycon após derrota do Corinthians

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Maycon afirmou que o desempenho do Corinthians foi vergonhoso diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, na noite desta quarta-feira.

O que aconteceu

Após a derrota por 3 a 0 fora de casa, o meia desabafou na saída de campo, admitindo estar envergonhado pela atuação do Timão.

É difícil falar. É uma coisa que nós estamos vivenciando esse anos, e não pode. Ainda mais em um jogo de Libertadores. Fazer o jogo que a gente fez eu me sinto envergonhado de fazer isso porque brigamos muito para estar aqui. Infelizmente, não saiu nada como planejamos. O pior sentimento que um jogador pode ter a vergonha. O pior sentimento que um jogador pode ter é a vergonha, quero pedir desculpas ao torcedor. Agora é trabalhar firme porque temos uma semifinal e o jogo de volta. Sei que eles estarão lá para nos apoiar, vamos lutar muito para dar essa classificação a eles dentro de casa, mas não tenho muito o que dizer. É uma vergonha o que fizemos hoje. Maycon, em entrevista à Rede Globo

No entanto, o jogador vê possibilidade de reverter o placar em casa. Na próxima quarta-feira, as equipes voltam a se enfrentar na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), em partida decisiva. O vencedor avança à fase de grupos da Libertadores.

Antes disso, o Corinthians precisará dar uma resposta imediata em outra decisão na Arena, mas pelo Paulistão, contra o Santos. O confronto de domingo, às 18h30, definirá a vaga na final estadual, com transmissão do UOL Play.