E o Vini? Presidente da Uefa diz que Bola de Ouro a Rodri foi merecida

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, afirmou que a vitória de Rodri sobre Vinícius Júnior na Bola de Ouro foi merecida.

O que aconteceu

O mandatário foi entrevistado pelo Delo, jornal da Eslovênia. Ele foi questionado se Rodri ganhou o prêmio de melhor do mundo merecidamente, e não hesitou na resposta.

Com certeza. Rodri foi a alma da seleção espanhola que venceu a Euro 2024, e a alma do Manchester City, que nos últimos anos ganhou praticamente tudo

Aleksander Ceferin reforçou a justiça no prêmio a Rodri com a quantidade de votantes do prêmio. No total, cem jornalistas de cem países participam da votação.

Ele realmente marca menos gols do que os atacantes e, portanto, pode ser menos visível aos olhos dos leigos, mas os especialistas apreciaram, afinal, cerca de cem jornalistas votaram, ou seja, um grande número

Descobri que ele ganharia a Bola de Ouro só no dia do evento, porque eles deliberadamente a seguram em segredo. Nem mesmo outros na Uefa sabiam

Vini perde Bola de Ouro, mas dá o troco no The Best

Rodri superou Vinicius Jr na disputa da Bola de Ouro, anunciada em outubro do ano passado. Na ocasião, o elenco do Real, incluindo Vini Jr, se revoltou com o resultado e não compareceu à premiação. O meia do City venceu com 1.170 pontos, 41 a mais que os 1.129 do brasileiro.

Vinicius Jr "deu o troco" ao vencer o The Best, prêmio de melhor do mundo entregue pela Fifa. Segundo colocado, Rodri somou 43 pontos na premiação, cinco a menos que o brasileiro, enquanto Jude Bellingham registrou 37.