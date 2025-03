Dana White anuncia nova liga de boxe em parceria com promotor da Arábia Saudita

Em setembro de 2024, Dana White se comprometeu a se aventurar no ramo do boxe e compartilhar grandes anúncios. De lá para cá, porém, o assunto esfriou. Mas nesta quarta-feira (5), o cenário mudou completamente. Com um anúncio surpreendente nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o presidente do UFC divulgou que criou uma nova liga da nobre arte - ainda sem nome definido -, em parceria com Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita. O projeto pretende unir a estrutura do Ultimate e o poderio econômico do país do Oriente Médio.

A parceria será implementada sob a bandeira da 'TKO Group Holdings, Inc' - empresa de capital aberto oriunda da fusão entre UFC e WWE, sendo ambas controladas pela 'Endeavor'. Sendo assim, o conselho executivo da nova liga de boxe será liderado por Dana White e também por Nick Khan, presidente da liga de telecatch. Do lado árabe, a empresa 'Sela' - conglomerado de entretenimento saudita com experiência na promoção de grandes eventos da modalidade - também entra como parceira no acordo.

"BOOM! Boxe, aqui vamos nós! Acabamos de fechar um acordo para iniciar uma nova liga de boxe com o Turki, que ama demais o esporte do boxe. O modelo comprovado é entregar lutas que os fãs querem ver. Os melhores irão enfrentar os melhores e os lutadores continuarão subindo nos rankings até se tornarem campeões mundiais. Continuaremos fazendo anúncios de onde vocês podem assistir (à nova liga) e todos os demais detalhes do negócio assim que nos aproximarmos do lançamento", declarou Dana, em suas redes sociais.

Detalhes da parceria

De acordo com o portal 'Ring Magazine', alguns detalhes do acordo já foram estabelecidos entre as partes. Um deles inclui o livre acesso de todos os pugilistas que integrarem a nova liga de boxe ao Institutos de Performance do UFC espalhados por EUA, México e China. Além do acesso à estrutura de combate, reabilitação e nutrição, os atletas estarão dentro de um sistema estruturado para revelar novos talentos para a modalidade. Por fim, a 'TKO' usará sua experiência e influência em promoções para viabilizar transmissões de ponta e arenas de última geração.

"Estou muito feliz hoje. Eu entrego a bandeira do boxe para o homem que melhor pode lidar com ela. Temos um trabalho árduo pela frente, mas tenho certeza que ele entregará ao povo e aos fãs uma liga magnífica, tornando o boxe incrível novamente", exaltou Turki Alalshikh.

Caminho aberto para astros do UFC?

Além de se tratar de uma parceria multianual chancelada pela TKO e Alalshikh, a nova liga de boxe ainda não teve mais detalhes anunciados. Nome da marca, data e local dos eventos, assim como o plantel de atletas ainda permanecem em sigilo até segunda ordem. Entretanto, os fãs de MMA já conjecturam se a mais nova organização pode abrir alas para que algumas das estrelas do UFC possam se aventurar nos ringues.

Um grande exemplo que poderia se beneficiar de tal acordo seria Alex Poatan. Entusiasta da modalidade, o campeão dos meio-pesados (93 kg) já deixou claro que possui o interesse de competir no boxe profissional - onde, inclusive, já venceu uma luta. Estrela global dos esportes de combate, o brasileiro já chegou a ser citado nominalmente por Oleksandr Usyk, campeão mundial dos pesos-pesados.

? Breaking news!!!@DanaWhite | @TKOGrp pic.twitter.com/UuIqvln3yg

- UFC (@ufc) March 5, 2025

?? ANNOUNCED: Turki Alalshikh and TKO have signed a multi-year partnership to establish a new boxing promotion with executive leadership anchored by UFC President Dana White and WWE President Nick Khan. The new promotion will feature:

? A highly structured system to develop new... pic.twitter.com/tK5auLy1UO

- Ring Magazine (@ringmagazine) March 5, 2025