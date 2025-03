Como time da NBA colapsou após troca bombástica e ficou 'órfão' de craques

Em um mês, o Dallas Mavericks perdeu as duas estrelas do time e pode ter dado adeus à chance de avançar para a pós-temporada da NBA.

O que aconteceu

O calvário dos Mavs começou após se livrarem de seu astro Luka Doncic, protagonizando uma troca bombástica na NBA. A franquia do Texas pegou o universo do basquete de surpresa no início de fevereiro ao mandarem o ala-armador esloveno de 26 anos para os Lakers para receberem Anthony Davis, entre outros envolvidos no pacote.

O time oscilou desde então, mas manteve certo equilíbrio até que recebeu novo baque nesta semana. Os Mavs vinham de seis vitórias e seis derrotas sem Doncic, só que deixaram a partida contra o Sacramento Kings, na última segunda, com mais do que o tropeço na bagagem.

Kyrie Irving lesionou o joelho na derrota do Dallas Mavericks para o Sacramento Kings, na NBA Imagem: Sam Hodde/Getty

Kyrie Irving sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante o confronto e não jogará mais nesta temporada. O armador de 32 anos teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior, de acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN norte-americana. A lesão ocorreu no primeiro quarto, e ele ainda acertou dois lances livres com lágrimas no rosto antes de sair carregado da partida.

Agora, o Dallas Mavericks se vê sem os dois únicos jogadores com média superior a 20 pontos por jogo pelo time nesta temporada — considerando mais de um jogo. Doncic registrou média de 28,1 ponto por jogo em suas 22 aparições pela franquia, enquanto a de Kyrie, que disputou 50 duelos, é de 24,7.

A lesão da estrela remanescente também pode impactar a situação de Anthony Davis. O ex-Lakers fez a sua estreia pelos Mavs na última segunda, após perder uma série de jogos com lesão no músculo abdutor da perna esquerda e anotou 26 pontos. No entanto, o pivô de 31 anos voltou a sentir a mesma lesão na partida e pode não voltar à quadra nesta temporada, ainda segundo Charania.

A franquia de Dallas caiu para a 10ª posição no lado Oeste e está na briga pelo Play-In — torneio reduzido que determinará os últimos dois classificados aos playoffs em cada conferência. Sem seus craques, os Mavs voltam à ação hoje para receber os Bucks, buscado uma reação após perder os últimos dois jogos.

Luka Doncic em sua estreia pelos Lakers Imagem: Adam Pantozzi/Getty

Doncic, em contrapartida, está deslanchando junto dos Lakers. A franquia de Los Angeles venceu seus últimos seis jogos, com o camisa 77 ostentando média de 26,5 pontos por jogo.